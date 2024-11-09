Kilo vermek için bu saatlere dikkat! Uzmanlar detaylı anlattı

Kilo verme süreci, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası. Ancak, egzersiz yapma zamanının kilo kaybı üzerindeki etkisi sıklıkla göz ardı edilmekte.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, egzersizin zamanlamasının kilo verme üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Beslenme ve egzersiz uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, “Egzersiz zamanlaması bireylerin yaşam tarzına ve hedeflerine göre değişiklik göstermelidir. Sabaha özgü olanlar, gün boyunca daha enerjik hissederken, akşamcılar performanslarını artırmak için akşam saatlerini tercih edebilirler” şeklinde açıklamada bulundu.

Fitness eğitmeni Ahmet Demir ise, “Düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra, bireylerin vücutlarını dinlemeleri ve hangi saatlerde daha iyi hissettiklerini belirlemeleri de önemlidir. En önemli kısım, sürdürülebilir bir alışkanlık oluşturmak” dedi.

Sabah erken saatlerde yapılan egzersizlerin, metabolizmayı hızlandırarak gün boyunca daha fazla kalori yakılmasını sağladığı belirtildi.

Spor Bilimleri Uzmanı Dr. Mehtap Acar, "Sabah saatlerinde yapılan egzersizler, vücudun yağ yakma kapasitesini artırır ve gün boyunca enerji seviyelerini yüksek tutar" dedi.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin de performansı artırdığı ve kas kütlesini korumaya yardımcı olduğu biliniyor.

Dr. Mehmet Kesikminare, "Öğleden sonra yapılan egzersizler, vücut ısısının en yüksek olduğu zamanlarda yapıldığı için kas performansını artırır ve sakatlanma riskini azaltır" şeklinde açıkladı.

EGZERSİZ İÇİN EN UYGUN SAATLER

Sabah Erken Saatler: Sabah saatlerinde yapılan egzersizler, metabolizmayı hızlandırarak gün boyunca daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Ayrıca, sabah egzersizleri günün geri kalanında daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir.

Öğleden Sonra: Öğleden sonra 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan egzersizler, kas performansını artırır ve sakatlanma riskini azaltır. Bu saatlerde yapılan egzersizler, vücut ısısının en yüksek olduğu zamanlarda yapıldığı için daha etkili olabilir.

Akşam Geç Saatler: Akşam geç saatlerde yapılan egzersizler, günün stresini atmanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Ancak, uyku düzeninizi bozmayacak şekilde planlanmalı.

Kilo vermek için egzersiz yapmanın en uygun saatleri kişisel tercihlere ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir.

Uzmanlar, sabah erken saatlerde ve öğleden sonra yapılan egzersizlerin daha etkili olabileceğini belirtti. Ancak, düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin kilo verme sürecinde en önemli faktörler olduğunu unutmamak gerekir.