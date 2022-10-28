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Kilo vermek isteyene yeni bir yöntem: Biorezonans

Diyetisyen Gizem Güneş, kilo problemi çeken vatandaşların biorezonans yönetimiyle hızlı ve sağlık bir şekilde zayıflaya bileceğini açıkladı. Güneş, “Biorezonansı zayıflamak için yardımcı terapi olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda kişinin sağlık problemleri varsa bu sağlık problemlerini uygun protokoller yaparak yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:19
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Kilo vermek isteyenlere müjde!

Kilo vermek isteyene yeni bir yöntem: Biorezonans
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Her geçen gün kilo sorunuyla boğuşan insanlar için yeni yöntemler geliştiriliyor. YO yeni yöntemlerden biri de biorezonans. Diyetisyen Gizem Güneş konuyla ilgili şunları söyledi:

“Biliyorsunuz ki çağımızın en büyük hastalığı obezite. Dünya üzerinde beden kitle endeksi normalin üzerinde olan 650 milyondan fazla insan 41 milyondan fazla çocuk obeziteyle mücadele ediyor. Hepimiz obeziteyle mücadele için daha iyi beslenmemiz gerektiğini, daha çok spor yapmamız gerektiğini daha fazla su içmemiz gerektiğini biliyoruz. Fakat bunun dışında da obeziteyle mücadele etmek için çeşitli yollar var. Bu yollardan bir tanesi de biorezonans. Biorezonans ile nasıl mücadele edebiliriz bugün ondan bahsedeceğiz. Biorezonansı zayıflamak için yardımcı terapi olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda kişinin sağlık problemleri varsa bu sağlık problemlerini uygun protokoller yaparak yardımcı oluyoruz.
Bu elektro manyetik dalgaları kişide bağımlılık yapan kişide kilo almasını sağlanan besinlerin silinmesini sağlıyoruz. Ben ekmek yemeden duramam, çikolata benim olmazsa olmazım, şekersiz olmazsa olmaz diyorsanız aslında biorezonans tedavisi sizin için. Biorezonans tedavisiyle biz bu besinlerin beyin belleğinden silinmesine yardımcı oluyoruz. Böylece bunlara olan isteğiniz azalıyor. Bunlara olan istek azalınca diyet süresi daha rahat geçiriyorsunuz. Güzel bir yaşam sağlanarak kilo kontrolünde yardımcı oluyor. Bunu sonrasında diyetisyen takibi gerekli. "

İHA

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