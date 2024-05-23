Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesen besinleri uzmanlar açıkladı

İştah kontrolü, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır ve bazı besinler bu konuda özellikle yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

Uzmanlar, iştahı doğal yollarla kontrol etmeye yardımcı olan çeşitli besinleri önermekte.

İşte Uzm. Dyt. Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın da dahil olduğu bazı uzmanların önerdiği iştah kesen besinler....

• Elma: Elmanın içinde bulunan pektin maddesi, tokluk hissi sağlamada etkilidir. Ayrıca, elmanın yüksek lif içeriği de iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

• Yulaf: Yüksek lif içeriği sayesinde yulaf, sindirimi yavaşlatarak uzun süreli tokluk hissi yaratır ve böylece iştahı azaltır.

• Yeşil Çay: Yeşil çay, içeriğindeki fitokimyasallar sayesinde tokluk hissini artırır ve iştahı azaltabilir.

• Çam Fıstığı: Omega 6 içeren çam fıstığı, doygunluk hissini artırarak iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

• Bitter Çikolata: %70 kakao içeren bitter çikolata, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi verir.

Bu besinlerin yanı sıra, Uzm. Dyt. Yıldırım, yemeklerine daha fazla protein, yağ ve lif ekleyerek iştahını bastırabileceğini ve sebze ile bakliyat alımını artırarak daha uzun süre tok hissedebileceğini belirtti.

Ayrıca, farklı baharatlar ve çay tüketimi de iştah kontrolünde etkili olabilir.

Bu besinlerin iştah kesici özellikleri, sağlıklı bir diyetin yanı sıra düzenli egzersiz ile birleştirildiğinde, kilo kontrolü ve genel sağlık için mükemmel bir destek sağlayabilir.

Ancak, herhangi bir diyet veya beslenme değişikliği yapmadan önce bir sağlık profesyoneli ile danışmanız önerildi.

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı için uzman tavsiyesi almak, bireysel ihtiyaçlarınıza en uygun sonuçları elde etmenize yardımcı olacağı bildirildi.