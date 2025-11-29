Son dönemde yaşanan zehirlenme vakaları yurttaşları dışarıdan yemek yemeye temkinli hale getirirken, konuyla ilgili 81 ilde denetimler de sıklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde gerçekleştirdiği denetimler esnasında bir iş yerinde hijyen kurallarına uymayan ürünler tespit etti.

150 KİLO ÇÜRÜK TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ

İşletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına aykırı bir şekilde bekletilen 150 kilo pişmiş çürük tavuk eti ele geçirildi. Tavuk etleri, gıda mühendislerinin tutanağı sonrasında imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu. İşletmei hijyen ihlali, işgaliye ve ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

NE OLMUŞTU?

Ülke genelinde çeşitli ürünlerden zehirlenme vakaları gittikçe artıyor. Özellikle 'tavuk' gibi çabuk bozulabilen ve ölümcül bakteriler taşıyan ürün, en çok zehirlenme vakalarının yaşandığı gıda olarak göze çarpıyor.

DÖNER YEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren Yılgın, geçtiğimiz günlerde tavuk döner yedikten sonra fenalaştı. Eve gelen annesi tarafından cansız bedeni bulunan Yılgın’ın, tavuk dönerden zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

MAHKUMLAR YEMEK YEDİKTEN SONRA ZEHİRLENMİŞTİ

Öte yandan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, iddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemekten sonra yüzlerce hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurmuş, yüzlerce mahpus hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

RİZE'DE 40 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLMUŞTU

Rize'de ise bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılmış, 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenilmişti.

BİNGÖL’DE 120 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMİŞTİ

Bingöl’de Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda verilen öğle yemeği sonrasında rahatsızlanan 120 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı.

Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından 120 öğrencide mide bulantısı şikayeti başlamıştı. Yaşanan olay sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile rahatsızlanıp hastaneye sevk edilen öğrenciler tedavi altına alınmıştı.

TEKİRDAĞ'DA 5 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMİŞTİ

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin evde hazırlayıp getirdiği yemeklerle düzenlenen etkinlikte çeşitli yemekler yiyen 5 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. 5 öğrencinin de durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

ADIYAMAN'DA 70 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu kalan yaklaşık 70 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.