Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine bir TIR’ı takibe aldı. Sebze kolileri taşıyan TIR, uzun süre takibin sonrasında Tuzla’da durduruldu. TIR’ın dorsesinde sebze kolilerinin arasında zula edilmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen TIR'ı takibe aldı.

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Uzun süren takibin ardından Tuzla'da durdurulan TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler sebze kolilerini araçtan indirdi. Narkotik arama köpeği Buffy'nin yardımıyla kolileri arayan polis, köpeğin tepki verdiği kolilerde detaylı arama yaparak marulların arasına gizlenmiş uyuşturucu paketlerini buldu.

Paketlere gizlenmiş 27 kilogram 500 gram skunk maddesi ele geçirilirken TIR şoförü A.Y. gözaltına alındı.

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

Kilolarca ele geçirildi! Polis marul dolu dorseyi boşalttı zulayı patladı

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