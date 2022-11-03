İncecik olmak artık hayal değil. İşte kilolarınızdan kurtulmanı yolları

Mynet’te yer alan habere göre; Kilo vermeye çalışmak oldukça uzun, yıpratıcı bir süreç gibi görünebileceği biliniyor. Ancak doğru adımlar izlendiğinde ve moral de yüksek tutulduğunda kilo vermek oldukça kolaylaştırdığı da vurgulandı.

Sağlıksız yiyecekleri hayatınızdan çıkardıktan sonra uygulayacağınız düzenli beslenme programı dikkatlerden kaçmadı.

İşte o program:

YEMEKLERDEN ÖNCE SU İÇİN

Yağ yakımını artırmak için yemek yemeden önce bir bardak su içmeniz önerildi. Yeterli sıvı alımının daha az kalori alımına neden olacağı bildirildi. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen su organları en iyi şekilde çalıştırdığı ve kilo verdirdiği bildirildi.

BÜYÜK BOY KAHVE İÇİN

Kahvenin verdiği enerji aslında yağ yakmanıza neden olacağı bildirildi. Enerji veren, metabolizmayı artıran kahveyi büyük boy tercih etmeniz vurgulandı.

YEŞİLLİK TÜKETİN

Ispanak, lahana, roka ve karalahana gibi koyu yapraklı yeşillikler tüketerek bu tehlikeli yağdan kurtulabilirsiniz. Oldukça düşük kalori içeren bu besinler ek olarak K vitamini, magnezyum, folat, kalsiyum, C vitamini ve çoğunlukla çözünmeyen lif gibi birçok besin de içeriyorlar. Kilo vermek için vücutta biriken viseral yağın azalması gerekir. Bu yağ, karaciğer ve pankreas gibi kritik organları tehlikeli bir şekilde çevreler. Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanserlere neden olabilir.

Nişasta barındırmayan koyu renkli sebzeler bol miktarda tüketildiğinde karaciğerdeki yağın yanı sıra visseral karın yağında da azalma görülür.

ŞEKERDEN UZAK DURUN!

Şeker, krema gibi zararlı besinlerden uzak durun, kahvenize ya da çayınıza karıştırmayın. Sağlık için oldukça zararlı olan şeker, kilo aldırma konusunda bir numaradır.