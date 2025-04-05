Kilometrede 25 kuruş yakıyor yıllık vergisi 10 bin TL. Türkiye pazarına bomba gibi girdi. Rakiplerine fark attı

Kia EV3, 583 km menzili, düşük şarj maliyeti ve yüzde 10 ÖTV avantajıyla Türkiye’de elektrikli araç pazarını hareketlendirdi. Yıllık vergisi 10 bin TL olan araç, tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Kia’nın elektrikli araç serisinin yeni yıldızı EV3, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Standart versiyonu 583 kilometre, uzun menzilli seçeneği ise 772 kilometreye varan menziliyle kullanıcıların en büyük endişesi olan mesafe sorununa çözüm sunuyor.

Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alan araç, yaklaşık 10 bin TL’lik yıllık vergisiyle ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. 58,3 kWsa bataryalı standart model, 157 TL’lik şarj maliyetiyle 583 kilometre yol kat ederken, 81,4 kWsa kapasiteli uzun menzil versiyonu 220 TL’ye tam dolum sağlıyor.

Kia EV3, 1.490.500 TL’den başlayan fiyatıyla giriş seviyesinde Elegance donanım sunuyor. En üst paket olan Prestige ise 1.920.500 TL’ye kadar çıkıyor. Tüm versiyonlarda 204 PS güç ve 283 Nm tork üreten elektrik motoru yer alıyor.

Bu motor, aracı 0-100 km/s hıza 7,5-7,9 saniyede ulaştırıyor; maksimum hız ise 170 km/s ile sınırlı. Hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada yüzde 80 dolum sunan EV3, evde 11 kW şarj ile 5 saat 20 dakikada tam kapasiteye ulaşıyor.

Konya Kia Motorcu Otomotiv Satış Müdürü Mustafa Ertürk, aracın menzil ve düşük bakım maliyetleriyle rakiplerinden ayrıldığını vurguladı. “Bakım aralığı 2 yıl veya 30 bin kilometre. Batarya, 5 yıl veya 150 bin kilometre garantili ve hücre değişimiyle uzun ömürlü kullanım sağlıyor” dedi. Konya’da 200 araçlık ilk parti büyük ilgi gördü; aylık 25-30 satışa rağmen teslimatlar Nisan 2025’e sarktı.

Giriş paketinde adaptif LED farlar, şerit takip asistanı gibi özellikler standart. Prestige donanımda ise sunroof, deri koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi lüks detaylar mevcut. Tasarımıyla yolda dikkat çeken EV3, fiyat-performans dengesiyle Türkiye’de elektrikli araç trendini güçlendiriyor.