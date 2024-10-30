Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti

27 Ekim'de meydana gelen kaza akşam saatlerinde Keşan-Boztepe yolunda yaşandı. Keşan'dan Boztepe köyü yönüne giden Onur Özkan yönetimindeki 22 FS 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı.

Kazada yaralanan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, karanlıkta cep telefonunu bulmayınca yardım istemek için Keşan istikametine yürümeye başladı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Büyük Cami Mahallesi'ndeki Efes Ticaret Merkezi önüne gelen Özkan, burada fenalaşarak yere düştü. Özkan, yoldan geçenlerin fark etmesi ile çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, burada kurtarılamadı. Özkan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası Onur Özkan'ın, Keşan'da berberlik yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.