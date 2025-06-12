Kilosu 10 TL'ye düştü vatandaş bu yaz meyveye doyacak. 600 bin nüfuslu şehirde büyük talep görüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kilosu 10 TL'ye düştü vatandaş bu yaz meyveye doyacak. 600 bin nüfuslu şehirde büyük talep görüyor

Elazığ’da karpuz fiyatları 10 TL’ye düştü! Adana’daki bol üretim vatandaşı sevindirdi. 600 bin nüfuslu şehirde karpuz talebi artarken, bu yaz meyve sofraların vazgeçilmezi olacak.

Elazığ’da karpuz fiyatlarının kilogram başına 10 TL’ye düşmesi vatandaşları sevindirdi. Adana bölgesinde artan üretim, market ve manav tezgahlarında daha önce 20-25 TL arasında satılan karpuzun fiyatını yarı yarıya indirdi. 600 bin nüfuslu şehirde karpuz, yaz aylarının en çok tercih edilen meyvesi oldu.

Manavlar, karpuzun uygun fiyatıyla mutfaklara daha sık girdiğini belirtti: “Yaz mevsiminde karpuz talebi oldukça yüksek. Fiyatlar düşünce bir kamyonet karpuzun yarısını kısa sürede sattık.”

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Pazarcılar Elazığ karpuzunun da piyasaya çıkmasıyla fiyatların daha da gerileyebileceğini ifade etti.

Bu yıl ağaç meyvelerinin az ve pahalı olması nedeniyle vatandaşların karpuz gibi uygun fiyatlı alternatiflere yöneldiği gözleniyor.

Tarım uzmanları, Adana’daki verimli hasadın bölge ekonomisine katkı sağladığını ve tüketicilere rahatlama getirdiğini belirtiyor. Elazığ’daki manavlar, talebin artmasıyla stoklarını sık sık yeniliyor. Karpuzun hem lezzeti hem de ekonomik fiyatıyla bu yaz sofraların yıldızı olması bekleniyor.

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