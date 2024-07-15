Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanması sonrası ilçede beyaz incir hasadı başladı.
İlçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 70 bin ton verim bekleniyor.
İncirler, gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanıyor.
Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih ediliyor. Kilosu ise 100 liradan alıcı buluyor.
Mehmet Yıldız, bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün gülmeye başladığını söyledi.
Yıldız, "İncirin kilosu bu yıl 100 lira. Diğer günlerde fiyat ne olur bilemeyiz şu an tüccar da memnun müstahsil de memnun" diye konuştu.
İsmail Kaplan ise, "Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadımız başlamıştır. Mut Burun köyünde incirin daha kaliteli olduğunu gördüm. Bu yıl fiyattan da memnunuz" dedi.