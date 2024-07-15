Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü

Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü
Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başlarken, kilosunun 100 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

1/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 1

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanması sonrası ilçede beyaz incir hasadı başladı.

2/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 2

İlçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 70 bin ton verim bekleniyor.

3/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 3

İncirler, gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanıyor.

4/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 4

Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih ediliyor. Kilosu ise 100 liradan alıcı buluyor.

5/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 5

Mehmet Yıldız, bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün gülmeye başladığını söyledi.

6/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 6

Yıldız, "İncirin kilosu bu yıl 100 lira. Diğer günlerde fiyat ne olur bilemeyiz şu an tüccar da memnun müstahsil de memnun" diye konuştu.

7/7
Kilosu 100 TL'den gidiyor üreticinin yüzünü güldürdü 7

İsmail Kaplan ise, "Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadımız başlamıştır. Mut Burun köyünde incirin daha kaliteli olduğunu gördüm. Bu yıl fiyattan da memnunuz" dedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bukalemun dilinin jet uçağından 5 kat hızlı biliyor muydunuz?
Bukalemun dilinin jet uçağından 5 kat hızlı biliyor muydunuz?
Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü
Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü
Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı
Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı
Tarım işçisiydi patron oldu. Şimdi paraya para demiyor
Tarım işçisiydi patron oldu. Şimdi paraya para demiyor
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler
35 derecedeki sıcaklıktan bunaldılar. Soluğu 3 bin metrelik dağın zirvesinde aldılar. Buzul mağarasındaki gölde yüzdüler