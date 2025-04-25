Kilosu 250 TL'den satılıyor! Üç yıl bozulmayan besin kalbe ve kemiklere şifa

Mersin, Türkiye’nin gastronomi hazinelerinden biri olarak öne çıkmasıyla biliniyor. Bu bölgede, her yıl büyük bir emekle üretilen ve kilosu 250 TL’den alıcı bulan keçiboynuzu, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla dikkat çekti.

Üç yıl boyunca bozulmadan tüketilebilen bu mucizevi ürün, damar sağlığını destekliyor, demir, kalsiyum ve potasyum gibi hayati minerallerle vücudu güçlendirdi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle Mersin’in gizli hazinesini mercek altına alındı.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ:

Doğanın Şifa Deposu Mersin’in bereketli topraklarında yetişen keçiboynuzundan elde edilen pekmez, bu eşsiz besinin ta kendisi olduğu vurgulandı.

Geleneksel yöntemlerle, uzun ve zahmetli bir süreç sonunda üretilen keçiboynuzu pekmezi, doğal şeker içeriği ve zengin mineral profiliyle sağlıklı beslenme dünyasında bir yıldız gibi parladı.

Bu pekmez, uygun koşullarda saklandığında üç yıl boyunca tazeliğini koruyor ve besin değerinden hiçbir şey kaybetmedi.

BİLİM BAKIN NE DİYOR?

Keçiboynuzu pekmezinin sağlık üzerindeki etkileri, uluslararası bilim camiasında da yankı buldu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda beslenme uzmanı olan Dr. Walter Willett, keçiboynuzu gibi doğal gıdaların antioksidan ve mineral açısından zengin olduğunu belirterek, “Keçiboynuzu, yüksek potasyum ve kalsiyum içeriğiyle kalp sağlığını desteklerken, demir içeriğiyle anemi riskini azaltabilir” dedi.

Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayınlanan bir çalışma, keçiboynuzunun içerdiği polifenollerin damar sağlığını iyileştirdiğini ve kan akışını artırarak kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ortaya koydu.

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İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Berry ise keçiboynuzu pekmezinin düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengeleyici bir etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, “Doğal şeker kaynağı olan keçiboynuzu pekmezi, rafine şekerlere kıyasla daha sağlıklı bir alternatif sunuyor. Ayrıca lif içeriği sindirim sistemini destekliyor” dedi.

Keçiboynuzu pekmezinin en çarpıcı özelliklerinden biri, damar sağlığına olan katkısı. İçerdiği potasyum, kan basıncını düzenleyerek damarların esnekliğini artırıyor ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan bir meta-analiz, potasyum açısından zengin besinlerin hipertansiyon riskini %20 oranında azalttığını gösterdi.

Kalsiyum ve demir açısından da zengin olan keçiboynuzu pekmezi, kemik sağlığını destekliyor ve özellikle demir eksikliği anemisiyle mücadelede etkili.

Emek ve Sabır Mersin’de keçiboynuzu pekmezi üretimi, adeta bir sanat. Her yıl yaz sonunda toplanan keçiboynuzları, uzun bir temizleme ve öğütme sürecinden geçiyor. Ardından, saatler süren kaynatma işlemiyle koyu bir kıvam alan pekmez, doğal yollarla fermente edilmeden şişeleniyor. Bu zahmetli süreç, ürünün hem lezzetini hem de dayanıklılığını artırıyor. Üreticiler, pekmezin bozulmadan saklanabilmesi için hava geçirmez kaplarda ve serin ortamlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

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NASIL TÜKETİLMELİ?

Keçiboynuzu pekmezi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmanın ötesinde, farklı şekillerde tüketilebildi. Bir kaşık pekmezi yoğurda karıştırarak veya sıcak suya ekleyerek içecek olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, tatlı tariflerinde rafine şeker yerine kullanılarak sağlıklı bir alternatif sundu. Ancak uzmanlar, yüksek kalori içeriği nedeniyle ölçülü tüketim önerdi.

Dr. Berry, “Günde 1-2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi, faydalarını görmek için yeterli. Aşırı tüketim, kalori alımını artırabilir” uyarısında bulundu.

FİYATI NEDEN YÜKSEK?

Kilosu 250 TL’ye satılan keçiboynuzu pekmezi, zahmetli üretim süreci ve sınırlı üretimi nedeniyle diğer pekmez türlerinden daha pahalı. Mersinli üreticiler, organik ve katkısız üretim yaptıklarını, bu nedenle maliyetlerin yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak tüketiciler, bu doğal şifa kaynağının fiyatına değdiğini düşünüyor.