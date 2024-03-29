Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı

Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı
Kaynak: DHA
Mersin’de şeftali ve nektari hasat dönemi başlarken kilosu 300 liradan birçok ülkede ihraç ediliyor.
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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 1

Mersin’de örtü altı üretilen erkenci şeftalinin hasadı başladı.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 2

Şeftali ve nektari Rusya, Almanya ve Katar olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 3

Şeftalinin kilosu 300 liradan başka ülkelere gönderiliyor.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 4

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise Türkiye'deki şeftali üretiminin yüzde 17'sinin Mersin'de olduğunu açıkladı.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 5

Gürbüz Türkiye'de şeftali üretiminin 1 milyon tonun üzerine çıktığını aktardı.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 6

Bunun ise yüzde 25’inin ihracat edildiğini söyleyen Gürbüz, Mersin'de “ Bu yılki beklentimiz ise 250 bin tonun üzerinde.” dedi.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 7

“KUZEY YARIM KÜREDE ŞEFTALİYİ İLK ÇIKARTAN ÜLKEYİZ”

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 8

Mersin'in en turfanda dediğimiz dua ve tüysüz şeftalinin ilk çıktığı sırada olduklarını belirten Gürbüz “Kuzey yarım kürede ilk olarak hasat Türkiye'de başlıyor.” İfadelerini kullandı.

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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 9
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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 10
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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 11
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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 12
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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 13
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Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı 14
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