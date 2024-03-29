Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor. Hadi Bismillah hasat dönemi başladı

Mersin’de örtü altı üretilen erkenci şeftalinin hasadı başladı.
Şeftali ve nektari Rusya, Almanya ve Katar olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Şeftalinin kilosu 300 liradan başka ülkelere gönderiliyor.
Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise Türkiye'deki şeftali üretiminin yüzde 17'sinin Mersin'de olduğunu açıkladı.
Gürbüz Türkiye'de şeftali üretiminin 1 milyon tonun üzerine çıktığını aktardı.
Bunun ise yüzde 25’inin ihracat edildiğini söyleyen Gürbüz, Mersin'de “ Bu yılki beklentimiz ise 250 bin tonun üzerinde.” dedi.
“KUZEY YARIM KÜREDE ŞEFTALİYİ İLK ÇIKARTAN ÜLKEYİZ”
Mersin'in en turfanda dediğimiz dua ve tüysüz şeftalinin ilk çıktığı sırada olduklarını belirten Gürbüz “Kuzey yarım kürede ilk olarak hasat Türkiye'de başlıyor.” İfadelerini kullandı.