Kilosu 4 bin TL’ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilosu 4 bin TL’ye yükseldi

Rize'nin meşhur Anzer Balı'nın bu yıl 1 kilogramı 4 bin TL olarak belirlendi. Eşsiz çiçek florasıyla ünlü Anzer Yaylası'nda üretilen balın fiyatı, geçen yılki 2 bin 500 TL'den bu yıl 4 bin TL'ye yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi, Anzer'deki bal üretiminin yoğun olduğu 10 bölgeye kendi kovanlarını kurarak mühürledi.

Bu kovanlardan alınan bal numuneleri, bal hasatının tamamlanmasının ardından üniversitenin Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderilecek. Bu numuneler, referans olarak kullanılacak ve üniversitenin çiçek listesi yerine, kendi kovanlarından alınan örneklerle analiz edilecek.

Hacettepe Üniversitesi yetkilisi Deniz, "Anzer Balı'nın yeni dönemde kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kilogramlık balın fiyatı 2 bin TL, 250 gramlık balın fiyatı ise 1 bin TL oldu.

Bu fiyatlar yakın zamanda güncellenebilir. Tüketicilerimize, coğrafi işaretli Anzer Balı'nı kooperatiflerden güvenle temin edebileceklerini hatırlatırız," şeklinde bilgi verdi.

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