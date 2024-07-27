Kilosu 4 bin TL’ye yükseldi

Hacettepe Üniversitesi, Anzer'deki bal üretiminin yoğun olduğu 10 bölgeye kendi kovanlarını kurarak mühürledi.

Bu kovanlardan alınan bal numuneleri, bal hasatının tamamlanmasının ardından üniversitenin Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderilecek. Bu numuneler, referans olarak kullanılacak ve üniversitenin çiçek listesi yerine, kendi kovanlarından alınan örneklerle analiz edilecek.

Hacettepe Üniversitesi yetkilisi Deniz, "Anzer Balı'nın yeni dönemde kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kilogramlık balın fiyatı 2 bin TL, 250 gramlık balın fiyatı ise 1 bin TL oldu.

Bu fiyatlar yakın zamanda güncellenebilir. Tüketicilerimize, coğrafi işaretli Anzer Balı'nı kooperatiflerden güvenle temin edebileceklerini hatırlatırız," şeklinde bilgi verdi.