Kilosu 55-60 liradan gidiyor! Coğrafi işaretli meyvenin hasadı başladı

Keles kirazının 50 yıllık bir tecrübe eseri olduğunu aktaran Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, "Keles'in kirazı meşhur. Geçtiğimiz yılda önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın girişimleri ve önceki dönem Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in destekleri ile Keles kirazının tescili alındı. Sandıklarımızda da Keles kirazı coğrafi işareti etiketleriyle yerini almış durumda. Coğrafi ve iklim olarak Keles kirazının 50 yıllık bir hikayesi var. 50 yıldan günümüze bir tecrübe ortaya çıkmış. Ürettiğimiz ürün hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihracat olarak gitmekte. Haziran ayında başlayan hasat temmuz sonuna kadar devam ediyor. 600 rakımdan başlayıp bin 300 rakıma kadar uzanan bir bölgede kiraz üretimi Keles'te gerçekleşmiş oluyor. Keles'in kışı soğuk ve sert. Özellikle ilkbahar dönemi yağmurlu ve ılıman geçmesi kirazın soğukluk derecesini arttırdığı için iklimi ve toprak yapısının uygun olması hasebiyle Keles'te böyle bir ürün ortaya çıkmış durumda. Coğrafi işaret de alındığı için bizim için kıymetli. İriliği, lezzeti ve et sertliği kirazın kalitesini arttırmış oluyor, Keles kirazının en önemli özelliği bu aslında. Bu özelliği ile iç piyasa ve yurt dışında değeri var. Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.