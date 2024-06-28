Kilosu 55-60 liradan gidiyor! Coğrafi işaretli meyvenin hasadı başladı

Keles kirazını dünya çapında tanıtmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Doğru, "Bizim pazar konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Ürün toplama merkezlerinin sayısını arttırmak ve biraz daha profesyonel yöntemlerle pazarlama tekniklerini arttırma noktasında çiftçilerimiz ve muhtarlarımızla el ele vermek suretiyle önümüzdeki sezonda çiftçimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Kiraz üretimi budamasından itibaren, ilaçlaması, gübrelemesi ve hasadı ciddi bir emek gerektiriyor, bu emek çok kıymetli. Biz de Keles Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız. Önümüzdeki süreçte pazarlama konusunda hangi yöntemleri deneyeceğimizin istişarelerini yapacağız. Keles kirazını dünya markası haline getirmek için elimizden gelen desteği biz belediye olarak sağlamaya hazırız" dedi.