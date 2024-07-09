Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı

Kendi bahçesinde ahududu yetiştiren Dündar, "Organik toprağımızda ahududu var. 2 çeşit ahududu var. Biri yediveren diğeri normal. Normali bir kere olan mahsul olduğu için en çok tercih edilendir. Normal ahudududan en çok reçel yapılır. Bu ahududuyu her yerde bulamazsınız. Gelen müşterilerimize memnuniyetle veriyoruz. Her yıl daha fazlasını tercih ediyorlar ama elimizden gelen imkanımız bunlardır. Bu kadar tedarik yapabiliyoruz. Bu sene kilogramı 60 liradan sattık. Hava şartlarından dolayı meyveler birden oldu. Ahududunun olmasına daha 20 gün vardı. Yetiştiremiyoruz, mahsuller dökülüyor. Eleman bulma sıkıntısı çekiyoruz” diye konuştu.