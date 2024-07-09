Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı

Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'nin ahududu üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Bursa'da, hasat bu yıl 20 gün erken başlarken, ürünün kilosu 60 liradan alıcı buluyor.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 1

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te ahududu hasadı bu yıl erken başladı.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 2

20 gün erken başlayan hasatta olumsuz hava şartlarından ötürü ahududuların birden olgunlaştığını gören çiftçiler, erken hasada başlamak zorunda kaldı.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 3

Keles'te mevsimlik işçilerin de bulunamamasıyla beraber mahsullerin dalında kalabilme ihtimali olduğuna dikkat çeken çiftçiler, hasadı yetiştirememe durumunda ürünlerin bir kısmının ziyan olabileceklerini ifade etti.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 4

Yaz ve sonbahar aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan ahududunun kilosu 60 liradan satılıyor.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 5

Hava şartlarından dolayı ahududuların bu sene erken olduğu söyleyen Ali Dündar ürünün ziyan olduğunu ifade etti.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 6

Kendi bahçesinde ahududu yetiştiren Dündar, "Organik toprağımızda ahududu var. 2 çeşit ahududu var. Biri yediveren diğeri normal. Normali bir kere olan mahsul olduğu için en çok tercih edilendir. Normal ahudududan en çok reçel yapılır. Bu ahududuyu her yerde bulamazsınız. Gelen müşterilerimize memnuniyetle veriyoruz. Her yıl daha fazlasını tercih ediyorlar ama elimizden gelen imkanımız bunlardır. Bu kadar tedarik yapabiliyoruz. Bu sene kilogramı 60 liradan sattık. Hava şartlarından dolayı meyveler birden oldu. Ahududunun olmasına daha 20 gün vardı. Yetiştiremiyoruz, mahsuller dökülüyor. Eleman bulma sıkıntısı çekiyoruz” diye konuştu.

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Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı 7

Dündar, “Köyler bitiyordu; insanlar dinleniyordu, ondan sonra ahududu topluyorduk. Bizim mahsulümüz ziyan olmuyordu. Şimdi ziyan oluyor. Dökülüyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Esinti olduğu için ahududu erken oldu. Elimizden geldiğince topluyoruz" dedi.

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