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Kilosu altınla yarışıyor! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar

İzmir Bergama'daki Kozak Yaylası'ndaki ormanda en değerli ürünlerden biri kabul edilen çam fıstığında hasat başladı. Üreticiler, bin liralık kilo fiyatıyla altınla yarışan çam fıstığı için, boyu 25 metreyi bulan çam ağaçlarına tırmanarak kozalak topluyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 03:15
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Kilosu altınla yarışıyor! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar

Kilosu altınla yarışıyor! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar
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Bergama'daki Kozak Yaylası'ndaki ormanda en değerli ürünlerden biri kabul edilen çam fıstığı için hasat sezonu başladı.

Boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağaçlarına tırmanan üreticiler, ellerindeki sırıklarla kozalakları topluyor.

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 5

DHA’nın haberine göre; depolama sürecinin ardından açık alana serilen kozalakların kabuklarından ayrılacağını anlatan Göbeller köyü Muhtarı Ertan Sağlam, üreticilerin 4 ay süresince hasada devam edeceklerini açıkladı.

Sağlam, "Toplanan kozalaklar kış süresince depolanıyor. Bahçelerimizde depoluyoruz, ta ki havalar ısınıncaya kadar bekliyoruz. Temmuz ayında depolama bitiyor. Açık alana seriyoruz. Güneşin ısısıyla kozalaklar açılıyor. Buna 'çelik' diyoruz. Kozalağın içindeki kabuklu kısma 'künar' denir. Tırmıkla ya da zirai aletle kabuklu kısmı ayırıyoruz. Önceden kadınlarımız elle çıkarırdı. Şimdi patozların içinde künarı çıkarıyoruz. Fıstık da künarın içinde oluyor" dedi

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 3

Çam fıstığında 2008'den itibaren verimin düştüğünü belirten Sağlam, "Bu konudaki araştırmalar sürüyor. Termal tuzaklar kurduk ve Güney Amerika kökenli bir çam emici böceğin zararı olduğunu gözlemledik. İlaçlama yapmadık. Havada 2 santigrat ısınma var bu durumun etkisiyle de verim düştü" diye konuştu.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları da çam fıstığının kilogram fiyatının bin liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi.

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 9

Kozak'ta çam fıstığının değerli bir ürün olduğuna dikkat çeken Taşkıranoğulları, "Kozak bölgesinde 16-17 mahallemiz var. Türkiye'nin en kaliteli çam fıstıklarından biri burada yetişiyor. Son yıllarda verim düştü. Bölgede daha çok yaşlılar kaldı, gençlerimiz başka yerlere gidiyor. İleride kozalak toplayacak genç bulamayacağız. İsteriz ki verim fazla olsun, fiyatı düşsün" dedi.

Kozalak toplayarak geçimini sağlayan işçilerden Fatma Sabahçı (41), "Yorucu bir iş. Her işin bir zorluğu var ama temiz havada hasat yapmak çok keyifli. Bize yevmiye olarak kazanç sağlıyor. Başka işe de gidiyorum ama mahsul iyi olunca kozalak toplamak da güzel oluyor" ifadesini kullandı.

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 10

Kozak'ta fıstık yetiştiren Yahya Çetin (41) de "Bu işin içinde doğup büyüdüm. Bu yaşa kadar geçim kaynağımızdı. Ama 10 yıldır mahsulümüz çok azaldı. Ama yine de topluyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. Farklı alanlara da yönelmek zorunda kaldık" dedi.

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 6

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 8

 

 

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 11

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 12

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 13

Kilosu bin lira! 25 metrelik ağaçlara tırmanıp sırıklarla topluyorlar 16

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