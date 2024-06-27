Kilosu bahçede 27.5 markette 60 TL

Kaynak: İHA
Kilosu bahçede 27.5 markette 60 TL

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'ndaki bahçesinde kiraz yetiştiren bir üretici, kirazın bahçede kilogram fiyatının 27.5 lira olduğunu, ancak markette bu fiyatın 60 liraya çıktığını belirtti.

Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı Küçük Göl mevkiindeki bahçesinde kiraz yetiştiren Mustafa Uludağ, ürünlerini yüksek fiyatlar nedeniyle satmakta zorlandığını dile getirdi.

Kirazın dalında 27,5 liradan alıcı bulmasına karşın, halde 40 liraya, markette ise 60 liraya kadar yükseldiğini belirten Uludağ, bu durumun insanların kiraz tüketememesine neden olduğunu söyledi.

Uludağ, "Her yıl olduğu gibi maalesef kiraz dalında kalıyor, satamıyoruz. Maliyetler yüksek ama istiyorum ki tüketiciler rahatça alıp yiyebilsin. Ben kirazı dalından toplayıp çözüme kavuşturuyorum ama bu fiyata hale versem, bir gün durduğunda çöpe atılıyor. Ürünü toplatıp gönderemiyorum, gönderirsem satılmıyor ve işçi parasını ödeyemiyorum. Topladığım kirazları hediye ettim ama toplaması da zor, bu yüzden insanları bahçeme davet ediyorum, gelip burada yesinler diye. Vatandaş 50 liraya kiraz alamıyor. Ben 40 liradan verdim, inan ki bu iyi bir kazanç değil ama 27,5 lirayı hemen işçiye verdim. Bu duruma kim nasıl bir çözüm bulacak bilmiyorum. Daha önce alıcılar gelip alıyordu, çok güzeldi. Şimdi 'kiraz var' dediğimizde 'getirme' diyorlar" diye konuştu.

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