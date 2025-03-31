Kilosundan ağır kasayı kaldıramayınca sürükleyerek çaldı: Antalya'da dükkan sahibi kadın şoke oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da kapı kilidini kırarak restorana giren hırsız tahmini ağırlığı 80 kilo olan 100 kiloluk kasayı kaldıramayınca sürükleyerek çaldı. Dükkan sahibi kadın “Tüm birikimlerim kasanın içerisindeydi” diyerek yaşadığı şoku anlattı.

Olay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir restoranda 28 Mart'ta meydana geldi. Sabah saat 05.15 sıralarında iş yerinin kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız, yaklaşık 100 kiloluk kasayı önce kucaklamak istedi, başarılı olamayınca sürükleyerek dışarı çıkarttı.

Kimliği belirsiz şahıs ardından alışveriş arabasına koyduğu kasayı götürdü. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah iş yerine gelen restoran sahibi Yerkegül Birinç, kapı kilidinin kırık olduğunu ve kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı inceleme sonrası hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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"BÜTÜN EMEKLERİMİZ, BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Restoran sahibi Yerkegül Birinç, "3 gün önce iş yerimize saat 05:15 sıralarında hırsız girdi. Olayı, sabah işyerimize gelip kapı kilidinin kırılmış olduğunu görünce fark ettik. Kasaya baktığımızda yerinde olmadığını gördük. Kasa içinde 400 bin lira ve 600 Euro vardı. Belek'te 10 yıldır restoran işletiyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Bu yüzden paramızı kasamızda bulunduruyorduk. Bütün emeklerimiz birikimimiz gitti. Olay sonrası polise şikayette bulunduk. Yapılan inceleme sonrası henüz bir gelişme olmadı" şeklinde konuştu.

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