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Kiloyla oy pusulası alımı kafaları karıştırdı

Seçime az bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy pusulalarını adetle değil ton bazında ihale ettiği ortaya çıkarken bunların kendi depoları yerine DMO depolarında saklanması da soru işaretlerine neden oldu. 2017'de referandumda milyonlarca mühürsüz evet oyu geçerli sayılmıştı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 08:43
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Kiloyla oy pusulası alımı kafaları karıştırdı

Kiloyla oy pusulası alımı kafaları karıştırdı
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Önceki seçimlerde çöplerde mühürlü oy pusulalarının çıkması, mühürsüz oyların sayılması gibi bir çok sıkıntının ardından bu defa da YSK'nin açtığı ihale dikkat çekti.

CHP'li Özgür Karabat, tane olarak alınması gereken oy pusulaları için ton bazında alım ihalesi açıldığını, üstelik bunun da TL değil Euro olarak yapıldığını söyledi. Karabat, seçmenin kafa karışıklığına karşı şu sorulara cevap istedi:

* Alımı yapılan binlerce tonluk kağıttan kaç adet oy pusulası çıkar? Bunların sayımı ve denetimi nasıl yapılır?
* YSK'nın kendi depoları olmasına rağmen seçimde kullanılacak malzemeler neden DMO'nun depolarında saklanıyor?
* DMO'nun yasal bir görevi veya sorumluluğu yok. Oy pusulalarının başına bir iş gelirse hesabını DMO'nun depo bekçisine mi soracaksınız?
* YSK, İl ve ilçe seçim kurullarında AKP'ye bağlı kişilerin başkan olmasının önünü açacak kararı neden aldı?
* 2022'de "3 yıl garantili" oy verme kabini ihalesi yapılıyor. Seçim ise 2023'te. Buna ne gerek var?
Her seçim döneminde oluklu mukavva oy verme kabini ihalesine çıkan YSK bunları ne yapıyor? 
* Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporlarında, üst yöneticiler güvence beyanı vermek zorundadır. Ama YSK'de böyle bir beyan yok. YSK yöneticileri bile kendi raporlarına güvenmiyor mu?
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YSK'da üye ve başkan seçimi yapılacak

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Başkanvekili Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın 24 Ocak 2023'te görev sürelerinin dolması nedeniyle yerlerine Yargıtay ve Danıştay tarafından bu ayın ikinci haftasında yeni üyeler seçilecek. Bunun ardından da yeni başkan seçimi yapılacak.(Yeniçağ)

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yolda kalmış alperen.
6.01.2023 09:20
cahil cesaretli olur  
 
Bos oy pusulası
6.01.2023 09:09
Millet ittifakı lütfen artık bu ülke size umut bağladı her kötülüğe karşı uyanık olmalı yoruldu ülke insanı artık 20 yildit  
 
Bos oy pusulası
6.01.2023 09:08
Bunların haram dediği faizdende haram günah yaptıkları YSK dakiler siz hicmi olmeyecekmidiniz kabir azabını unuttunuz bu dünya geçici allaha nasıl hesap vereceksiniz yaptiklarinizin  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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