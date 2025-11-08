7 Ekim 2025'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve akabinde örgüt kurmak, nitelikli yağma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Coşkun Necati Arabacı, Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederken, tekrar tutuklama talebi ise kabul edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 7 Ekim 2025 sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı belirlenmişti.

Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 8 Ekim'de işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SERBEST BIRAKILDI, SONRA YİNE TUTUKLANDI

İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

CEHENNEM NECATİ KİMDİR?

‘Neco’, ‘Köln'ün Babası’ veya ‘Cehennem Necati’ lakapları ile bilinen Coşkun Necati Arabacı, 14 Şubat 1972 doğumlu, Türk-Alman iş insanı ve suç örgütü Hells Angels'ın (Cehennem Melekleri) yöneticisi olarak biliniyor. Almanya'da yeraltı dünyasının karanlık isimleri arasında bulunuyor.

Necati Arabacı, 2002 yılında Almanya'da insan kaçakçılığı, gasp ve haraç kesme gibi suçlardan tutuklanmış, 2007'de cezasının bir kısmını çektikten sonra Almanya'ya geri dönmemesi şartıyla Türkiye'ye sınır dışı edilerek yerleşmişti.

Hakkında 2015 yılında Avrupa Birliği çapında yakalama emri çıkarılması üzerine, 2018 yılında Türkiye'de tutuklandı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

En son yurt dışından (Slovakya'dan ülkeyi terk etme koşuluyla serbest bırakıldıktan sonra) yurda giriş yaparken, Ekim 2025'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve akabinde örgüt kurmak, nitelikli yağma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Arabacı, geçtiğimiz senelerde Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun "sünnet düğününe" katılmıştı.