Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi

Adana Demispor, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleye Başakşehir'in 18 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dilmen damga vurdu.

Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçında Adana Demirspor, evinde Başakşehir'i konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-2 kazanmayı başardı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 68. dakikada Keny, 26. dakikada Figueiredo kaydetti.

Adana Demirspor'un gollerini ise 8. dakikada Stambouli ve 48. dakikada J. Morel attı.

Mücadeleye Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dilmen damga vurdu.

Başakşehir formasıyla Süper Lig'de kariyerinin ilk maçına çıkan Deniz, gösterdiği başarılı performansla alkış topladı.

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