Kim bu Mustafa Hekimoğlu? Herkes onu konuşuyor

Mustafa Hekimoğlu kimdir?
Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçından 17 yaşında bir genç parladı: Mustafa Hekimoğlu.
3 dakika içinde 2 gol attı. Ardından 1 de asist yaptı.
MUSTAFA HEKİMOĞLU KİMDİR?
Peki kim bu Mustafa Hekimoğlu?
Mustafa Hekimoğlu, İstanbul'da 22 Nisan 2007 tarihinde doğdu.
1,85 boyunda. Santrfor oynuyor. 17 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
10 yaşında Beşiktaş alt yapısına girdi. Her yaş takımında oynadı.
7 Kasım 2022 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İlk resmi maçına 14 Aralık 2023 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Lugano maçının 61. dakikasında çıktı.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 4 Mayıs'ta uzatmıştı. Genç futbolcu 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.