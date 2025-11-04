Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaşımlarıyla gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.
Kim bu sevimli çocuk? Tanımak mümkün değil! EDHO efsanesinin minik hali ortaya çıktı
Çeşitli sektörlerden tanınmış ünlüler, sosyal medya hesaplarında zaman zaman nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım, günümüzde 7'den 70'e herkesin sevdiği ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!Taner Yener
Sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşma trendi hiç eskimiyor. Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluklarından ve gençliklerinden en özel kareleri takipçileriyle buluşturuyor.
Bu isimlerden biri de 60 yaşındaki çok ünlü bir oyuncu. Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız...
Fotoğraftaki erkek çocuğunun ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır Çakırbeyli’si ünlü oyuncu Oktay Kaynarca olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965, İstanbul), Türk oyuncu, tiyatro sanatçısı, senarist, yapımcı, seslendirme sanatçısı, şarkı sözü yazarı, şarkıcı, sunucu, iş insanı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle ün kazandı.
Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi filmindeki rolüyle 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Türkiye'de 2010'lu yılların en çok izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolünü canlandırdı.
YAŞAMI
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Nursel ve Özkan Kaynarca (ö.1970) çiftinin çocuğu olarak İstanbul Üsküdar'da doğdu. 5 yaşında babasını trafik kazasında kaybetti.
Annesi İstanbullu, babası Malatyalı, babaannesi Elâzığlıdır. Baba tarafından Malatya Hekimhan Güzelyurtlu, babaanne tarafından Elâzığlıdır.
Çocukluğunun bir kısmı Berlin'de geçti. Anne-babası Almanya'da çalıştığından Üsküdar'daki babaannesinin yanında büyüdü.
Turgay, Onur, Selin, Meryem, Orkun adlı beş kardeşi vardır.Ortaokulu bir yılda, liseyi altı yılda bitirdi.
Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimi Hopa Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Müjdat Gezen'den eğitim aldı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan 1991'de yüksek lisans mezunu oldu. Konservatuvar öğrencisiyken Müjdat Gezen, Yıldız Kenter ve Ahmet Levendoğlu'ndan dersler aldı.
KARİYERİ
Oktay Kaynarca, 16 yaşında çalışmaya başladı; restoran fotoğrafçılığıyla iş hayatına adım attı. Lise yıllarında İstanbul Fiat kamyon fabrikasında yedi ay elektrik işçisi olarak görev yaptı. Konservatuvar yıllarında sahne, dizi ve sinema deneyimleri edindi.
İlk sahne çıkışını Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesinde" oyunuyla yaptı; ardından çocuk oyunlarında rol aldı. İlk oyunu müzikalti. 1989'da konservatuvar öğrencisiyken TRT 1'deki Gençler dizisinin başrollerinden biriydi.
1990'da Yavuz Turgul'un Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu'nun Suyun Öte Yanı filmlerinde oynayarak sinemaya geçti.
Mezuniyet sonrası Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardeşleri müzikali (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) oyunlarında rol aldı. "Derin Bir Soluk Al"daki performansıyla Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Kan Kardeşleri'nde iki bölümlü oyunda ilk kısımda 7 yaşındaki çocuğu canlandırdı.
Sinema kariyerini Yavuz Özkan'ın Yengeç Sepeti ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filmleriyle sürdürdü. Yengeç Sepeti'yle 31., Bumerang Cehennemi'yle 39. Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.
2000'de Yarın Geç Olmayacak TV filminin yapımcılığını Meral Okay'la üstlendi.2001-2002'de TRT 1'deki Yeditepe İstanbul'da 'Ferhan', 2003'te Esir Şehrin İnsanları mini dizisinde 'Üsteğmen Mehmet Ali' karakterlerini oynadı.
2003'te Show TV'deki Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır rolüyle yıldızlaştı. Karakterin ölümüyle izleyiciler yas tuttu; gıyabi cenaze namazı kılındı, ölüm yıldönümlerinde anıldı.
Dizi sonrası ara verdi; Sırrı Süreyya Önder'in Beynelmilel filminde binbaşı, Sıfır Dediğimde'de 'Oğuz' rollerini aldı.Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ralli yarışlarına katıldı; ralli lisansı, judo ve ralli plaketleri var.
Kuzey Rüzgârı (2007-2008), Adanalı (2008-2010), Sakarya Fırat (2011), Ustura Kemal (2012) dizileriyle ekrana döndü. 2013'te Malatya Hekimhan'da bir caddeye adı verildi.
2014-2017'de Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Guguk Kuşu'nda McMurphy'yi üç sezon oynadı. Diğer oyunları: “Kral Lear”, “Bahar Noktası”, “Düğün”. 2015-2021'de atv'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'yle ödüller topladı.
2022-2024'te atv'deki Ben Bu Cihana Sığmazam'da yapımcı, oyuncu, hikâye ve ilk 30 bölüm senaryo yazarı olarak yer aldı; öykü ve proje tasarımı Onur Tan'la ortak.
Televizyon, seslendirme, klip, film, dizi, reklamlarda rol aldı; 'KYN Production' yapım şirketi sahibi. İş insanı olarak ticaret yapıyor.13 Haziran 2024 - 24 Eylül 2024'te atv'de Alan yarışmasını sundu. 8 Eylül 2024 - 26 Ocak 2025 arası, ara sonrası 4 Mayıs 2025'ten itibaren atv'de Kim Milyoner Olmak İster?'i sunuyor.
Konserlerde solist olarak sahne alıyor.2025'te KYN Yapım'ın GAİN'deki "Başkan: Ev Hapsi" dizisinde başrol ve yapımcı.Melek Angun'la 2012 Temmuz'da evlendi, 2013 Mayıs'ta boşandı.
YAPIMEVİ GEÇMİŞİ
2004-2006 Üçgen Yapımevi ortağı, 2006-2022 Sade Yapımevi sahibi, 2022-2023 Güzel Adamlar Medya ortağı, 2023'ten itibaren KYN Production sahibi.
FİLMOGRAFİ
(Sinema ve TV Filmleri) 1990'da Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'nde Tarcan (yardımcı), 1994 Yengeç Sepeti'nde Güner, 1995 Bir Kadının Anatomisi, 1999 Can Dostum'da Murat (başrol), 2000 Yarın Geç Olmayacak'ta başrol ve yapımcı, 2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi'nde Cemal, 2002 Abdülhamid Düşerken'de Hüseyin Cahit Yalçın (yardımcı), 2004 Kalbin Zamanı'nda Akfar (başrol), 2007 Beynelmilel'de Binbaşı,
Sıfır Dediğimde'de Oğuz (başrol), Sis ve Gece'de Naci (yardımcı), 2008 Alia'da Hasan Sabri-Emniyet Amiri (başrol ve yapımcı), Hoşçakal Güzin'de Özkan (başrol), 2011 Çanakkale Ruhu, 2019 Aman Reis Duymasında Hızır Çakırbeyli (konuk).
TV DİZİLERİ
1989 Gençler'de Ferhat (başrol), 1999 Köstebek'te Tolga Varel (başrol ve yapımcı), 2001 Yeditepe İstanbul'da Ferhan (başrol), Tek Celse'de Özgür, 2002 Aynalı Tahir'de Bekir (yardımcı), Bayanlar Baylar'da Melih (başrol), Lahmacun ve Pizza'da Cemşit, 2003 Esir Şehrin İnsanları'nda Üsteğmen Mehmet Ali (yardımcı), 2003-2004 Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır (başrol), 2004 Aşkımızda Ölüm Var'da Sinan, Adı Aşk Olsun'da kendisi ve yapımcı, 2006 İlk Aşkım'da Murat Gürsoy (başrol), 2007 Geniş Zamanlar'da Başkan Tarık Sayar,
2007-2008 Kuzey Rüzgârı'nda Poyraz Akdağ, 2008 Kardelen'de Levent, Kırmızı Işık'ta sunucu (yardımcı), Sen Harikasın'da kendisi (konuk), 2008-2010 Adanalı'da Yavuz Dikkaya (başrol), 2010 Yahşi Cazibe'de aynı karakter (konuk), 2009 Bahar Dalları'nda Komiser (yardımcı), 2011 Nuri'de Nuri (başrol), Sakarya Fırat'ta Deli Mevlüt (konuk),
2012 Ustura Kemal'de başrol, 2013-2014 İnadına Yaşamak'ta Emir Atasoylu, 2014 Kardeş Payı'nda Şiir Okuyan Adam (konuk), 2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli (başrol), 2022-2024 Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir Türk / Temur Turan (başrol ve yapımcı), yakında Kafkas'ta başrol.
İNTERNET DİZİLERİ
2025 Başkan: Ev Hapsi'nde Aziz Saygın (başrol ve yapımcı).
TV PROGRAMLARI (KONUK)
2012 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (Star TV), 2015, 2017, 2022 Kim Milyoner Olmak İster? (atv) konuk, 2020 İbo Show (Star TV), 2022 Şarkılar Bizi Söyler (Kanal D), 2025 Güven Bana (atv) konuk.
SUNDUĞU PROGRAMLAR
1994-1995 Nereden Başlasak Nasıl Anlatsak (Kanal D), 1996 Sabah Şekerleri, 2007 Anlat Bakalım (TGRT), 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri (Kral TV), 2010 Türkünü Söyle (atv), 2010-2011 Salı Sefası (TV8), 2014 Vay Arkadaş (Star TV), 2024 Alan (atv), 2024-2025 ve 2025-günümüz Kim Milyoner Olmak İster? (atv).
YAPIMCILIK
1999 Köstebek (2. sezon), 2000 Yarın Geç Olmayacak, 2004 Adı Aşk Olsun, 2008 Alia, 2022-2024 Ben Bu Cihana Sığmazam, 2025 Başkan: Ev Hapsi.
REKLAM YÜZÜ
1989 Dancal, 1992 Lipton, 2020 Kiğılı, 2022 Evolution Man ve Pubg Mobile, 2025 Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı.
SESLENDİRMELER
1999 The Sopranos'ta Chris Moltisanti, 2003 Arçelik reklamı, 2018 Bal Kaymak'ta Dobro.
ATRO OYUNLARI
1991 Duvarların Ötesinde (Ege Tiyatrosu), Kan Kardeşler'de Mickey (Tiyatro Stüdyosu), 1993-1994 Derin Bir Soluk Al'da Yavuz - Müsteşar Yardımcısı, 2014-2017 Guguk Kuşu'nda McMurphy (Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu).
DİSKOGRAFİ
2004 Ölümden Öte Köy Yok türkü/şiir albümü (DMC), 2016 12 Kalp albümü.
BESTE/ŞARKI SÖZÜ
2018 Deli Yârim (söz: Oktay Kaynarca, beste: Ercan Saatçi), 2020 Kadınlarımız Sebebimiz düet (Oktay Kaynarca & Yavuz Bingöl), 2022 Bir Kızı Olmalı Bir Adamın, Arkadaş şiir (Ben Bu Cihana Sığmazam).
VİDEOGRAFİ (KLİP)
1992 Sertab Erener Ateşle Barut, 1994 Meltem Cumbul Mavilim (düet), Aşkın Nur Yengi Kara Çiçeğim, 1996 Emel Müftüoğlu Bir Ümit Doğmaz mı?, 2004 Sizin Hiç Babanız Öldü mü?, 2020 Yavuz Bingöl Sen Bir Aysın düet.