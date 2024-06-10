Kim bu Wojciech Szczesny? Adını okumak zor gol atmak daha zor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kim bu Wojciech Szczesny? Adını okumak zor gol atmak daha zor

Polonya Milli Takımı'nın kalecisi Wojciech Szczesny, A Milli Takımımız'la oynanan maçta futbolcularımızı yaptığı kurtarışlarla adeta çıldırttı.

A Milli Takımımız EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya Milli Takımı'yla karşı karşıya geldi.

Polonya'daki maçta Polonya Milli Takımı kalecisi yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda refleksleriyle dikkat çeken Wojciech Szczesny, yaptığı kurtarışlarla millilerimizi adeta çıldırttı.

Ama 77. dakikada Barış Alper'in vuruşunda çaresiz kaldı.

Peki kim bu Wojciech Szczesny?

34 yaşında, 1.96 boyunda.

8 sezon Arsenal'de, 2 sezon Roma'da oynadı.

7 sezondur da Juventus'ta forma giyiyor.

Polonya Milli Takımı'nda da 77. kez forma giydi.

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