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  • Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Kim bunlara yol veriyor

Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Kim bunlara yol veriyor

Gaziosmanpaşa'da tırlarla getirilen kaçak göçmenler sokağa salındı. Vatandaşlar polisi aramalarına rağmen herhangi bir çözüm alamadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:14
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Kim bunlara yol veriyor? Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor.

Tırlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler her gün sokağa salınıyor. Kim bunlara yol veriyor
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da oturan bir genç, evlerinin önüne tırların içinde kaçak göçmenlerin getirilip sokağa salındığını belirtti. Polisi de aradıklarını söyleyen genç kız, hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan ve İstanbul Gaziosmanpaşa’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yurt dışından gelen kaçakların gece vakti gizlice tır kasasından indirilip şehre dağıldığı görüntüler paylaşıldı.

“POLİSİ ARADIK ÇÖZÜM OLMADI”

Söz konusu videoda araçtan inen onlarca kaçakla ilgili, polise şikayette bulunduklarını belirten genç, ” Polisi aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyor” diyerek durumun vehametini anlattı.

“10 SANİYE İÇİNDE KAÇIP GİDİYORLAR”

Araçtan çantalarıyla inen kaçakların 10 saniye içinde kaçıp gittiğini belirten genç, yaşanan olayın sıklıkla tekrarlandığının altını çizdi.

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Atatürk yolunda canım veririm!
15.11.2022 17:21
Birisi de çıkıp demiyor bunun sonu nereye kadar. Ne zaman dur denilecek, gelenler ne olacak, niye geliyorlar, amaçları nedir... Bu nasıl bir devlet yönetimi, nasıl düzen, nasıl bir ihanetin içindeyiz  
 
vatandaş
15.11.2022 15:44
yazıklar olsun  
 
Devran
15.11.2022 15:34
Artık anlaşılıyor ki sınırlarımızdan düşman askeri birlikleride geçse görmezden gelinecek.Yok yani bilelimde Vatandaşlar sınırları beklesin bundan böyle.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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