'Kim der 53 yaşında'… Defne Samyeli bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı! Bu kadın araştırılmalı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Kim der 53 yaşında'… Defne Samyeli bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı! Bu kadın araştırılmalı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli bikinili pozlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı. Ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan Samyeli, güzelliği ile magazin gündeminden düşmüyor.

Sezon boyunca bikinili pozlarını yayınlayan Samyeli'nin peş peşe yayınladığı kareler beğeni topladı.

gt.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Samyeli'nin pozlarına kısa sürede; 'Kim der 53 yaşında', 'Fiziği çok güzel', 'Harika görünüyor', 'Bu kadın araştırılmalı' gibi yorumlar yapıldı.

u-001.webp

GENÇLİK SIRRINI VERMİŞTİ

Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamalarda gençlik sırrını vermişi. Samyeli; ''Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım.

Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım'' ifadelerini kullanmıştı.

t.webp

y7.webp

Son Haberler
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı