Konyaspor tribününde jakuzi sefası. Kim giriyor maç günü buna

Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlandı. Locaya yapılan jakuzi dikkatleri çekti.

STADA JAKUZİ YAPILDI

Yeni gelen görüntülerde loca kısmında jakuzi olduğu görüldü.

2014 yılında yapımı tamamlanan ve Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda son yapılan İslami Dayanışma Oyunları sonrası zarar gören çim zemini yerine hibrit çalışması yapıldı.

STAT MAÇ OYNAMAYA HAZIR

Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına göre çalışmalar tamamlandı ve çizgi çekme çalışmaları başladı.

Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.