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Konyaspor tribününde jakuzi sefası. Kim giriyor maç günü buna

Süper Lig ekibi Konyaspor, stadın loca bölümüne jakuzi yaptırdı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:26
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Kim giriyor maç günü buna. Konyaspor tribününde jakuzi sefası

Konyaspor tribününde jakuzi sefası. Kim giriyor maç günü buna
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Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlandı. Locaya yapılan jakuzi dikkatleri çekti.

STADA JAKUZİ YAPILDI
Yeni gelen görüntülerde loca kısmında jakuzi olduğu görüldü.

2014 yılında yapımı tamamlanan ve Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda son yapılan İslami Dayanışma Oyunları sonrası zarar gören çim zemini yerine hibrit çalışması yapıldı.

STAT MAÇ OYNAMAYA HAZIR
Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına göre çalışmalar tamamlandı ve çizgi çekme çalışmaları başladı.
Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.

 

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