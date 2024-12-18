Kim Kardashian ayağını kırmıştı! Topuklu alçıyla dışarı çıktı eleştiri yağmuruna tutuldu

44 yaşındaki ünlü, bu ayın başında ayak bileğini kırdığını duyurmuştu, ancak bu durum onu durdurmadı ve o günden beri Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

KONSERE KATILMAK İÇİN SCOOTER'INI KULLANDI

Kim Kardashian, dün gece Billie Eilish'in konserine katılmak için güvenilir scooter'ını kullandı.

Ünlü ismin kırık ayağındaki topuklu alçı özellikle dikkat çekti.

Kim Kardashian dün akşam Billie Eilish'in performansını izlemek için KIA Forum'a gitti. Kardashian arenada dolaşmak için bir scooter'ı kullandı, bir eliyle scooter'ı itip diğer ayağını yumuşak bir ped üzerine yerleştirdi.

İÇİNE BİR ŞEY GİYMEDİ

Kardashian deri bir pantolon ve dar beyaz üstün içine bir şey giymemeyi tercih etti.

Ancak, konuşulan asıl konu kıyafeti değil, kırık bacağı için özel olarak tasarlanmış topuklu alçı oldu.

Kim için "Bu gerçekten aptalca ve dikkatsizce" , "Bu iyileşme sürecine zarar verir diye düşünüyorum. Umarım ayağı düz kalır, geri kalanı topuk gibi görünür" yorumunda bulundu.