Kim Kardashian hâkim karşısına çıktı

Kim Kardashian, 2016 yılında Paris Moda Haftası sırasında kaldığı lüks rezidansta beş kişi tarafından silahlı soyguna uğramıştı. Maskeli ve silahlı saldırganlar, kendilerini polis olarak tanıtarak içeri girdikten sonra Kardashian’ı bağlayıp yere yatırdı. Mücevherlerini çaldılar. Aralarında 18,88 karatlık dev nişan yüzüğünün de bulunduğu parçaların toplam değeri 9 milyon dolar civarındaydı.

Kardashian olay sonrası fiziksel olarak zarar görmese de psikolojik olarak büyük sarsıntı yaşadığını ifade etmişti. Yıllar süren sessizliğin ardından, Paris Adalet Sarayı’na özel olarak ABD'den gelen Kardashian, 13 Mayıs Salı günü yani bugün davaya katıldı.

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“ONLARA ONURLU BİR ŞEKİLDE KARŞI KOYMAK İSTİYOR”

Kardashian’ın avukatları, yıldız ismin bu dava sürecine bizzat katılmak istediğini belirterek “Bu korkunç gecede yaşananları anlatmak, saldırganlarına doğrudan bakmak ve bunu onurlu ve cesur bir şekilde yapmak istiyor” açıklamasında bulundu. Mahkeme yetkilileri, duruşma gününde olağanüstü bir medya ilgisi beklediklerini duyurdu.

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“OPA-GANGSTER” ÇETESİ YARGILANIYOR

Paris’te 23 Mayıs’a kadar sürmesi planlanan davada biri kadın, toplam on kişi yargılanıyor. Sanıkların çoğu 60 yaş civarında ve Fransız basını tarafından “Opa-Gangster” yani “Dede Çetesi” olarak adlandırılıyor. Zanlılardan ikisi suçu kabul ederken, biri soygun hakkında kitap yazdı. Diğerleri ise suçlamaları reddediyor.

Savcılık, soygun planının Kardashian’ın Paris’teki şoförünün kardeşi aracılığıyla öğrenildiğini belirtti. Soygun sonrası kaybolan mücevherlerin büyük kısmının Belçika’nın Anvers kentinde satıldığı tahmin ediliyor. Satıştan sorumlu olduğu iddia edilen bir zanlının ise dava öncesinde hayatını kaybettiği bildirildi.