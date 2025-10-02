Kim Kardashian hakkındaki skandal iddia mahkemeye taşındı

Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, Kardashian’ın eski sevgilisi Ray J’nin ortaya attığı organize suç soruşturması iddiaları üzerine yasal adım attı.

Müzisyen Ray J, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir canlı yayında Kim Kardashian ve Kris Jenner’a yönelik bir organize suç davasının hazırlandığını öne sürdü. Hatta iddialarını bir adım daha ileri taşıyarak, “federal polis geliyor” ifadelerini kullandı ve bu durumu Sean “Diddy” Combs davasından daha vahim olarak nitelendirdi.

Bu açıklamaların ardından Kardashian ve Jenner, Ray J’ye karşı iftira davası açtı. Mahkemeye sundukları dilekçede, Ray J’nin sözlerinin “tamamen asılsız” olduğu ve herhangi bir federal soruşturmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca, Ray J’nin 2007’de sona eren ilişkilerinin ardından “yaklaşık yirmi yıldır davacılara karşı sürekli bir taciz ve iftira kampanyası yürüttüğü” kaydedildi. Kardashian ve Jenner cephesi, Ray J’nin bu iddiaları kişisel çıkar için kullandığını ve ailelerinin ününden yararlanmaya çalıştığını savundu.

Ailenin avukatı Alex Spiro ise yaptığı açıklamada, “Kris Jenner ve Kim Kardashian daha önce hiçbir iftira davası açmadı ancak bu yanlış ve ciddi suçlama karşısında başka bir yol kalmadı” dedi.

Bilindiği üzere Ray J ile Kim Kardashian’ın kısa süreli ilişkisi, yaklaşık yirmi yıl önce sızdırılan özel bir videoyla dünya gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.