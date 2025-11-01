Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Apollo 11 misyonuyla Ay yüzeyine ayak basmasından bu yana, Ay’a inişle ilgili komplo teorileri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Ancak NASA, bu iddiaların onlarca yıldır defalarca çürütüldüğünü vurguluyor.

Komplo teorileri zaman zaman gündeme gelirken şimdi de Kim Kardashian ve NASA arasında polemik çıktı.

ABD’li realite şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” adlı programda 1969’daki Ay’a inişi sorgulayarak, inişin sahte olabileceğini düşündüğünü savundu. Kardashian, “Her zaman komplo teorilerine odaklanırım” diyerek Buzz Aldrin’in sözlerini referans gösterdi.

Programda Kardashian, inişle ilgili iddialarını tartışırken Buzz Aldrin’in sözlerini paylaştı ve “Bence sahteydi. Buzz Aldrin’in Ay’a inişin gerçekleşmediğini söylediği videolar izledim” dedi. NASA yetkilileri, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Ay’a inişlerin gerçekleştiğini ve Artemis projesiyle yeni keşiflerin yapılacağını belirtti.

NASA’DAN YANIT GELDİ

NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy ise, sosyal medya platformu X üzerinden Kardashian’ı etiketleyerek yanıt verdi. Duffy, “Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez” dedi.

Duffy ayrıca NASA’nın güncel Ay keşif programı Artemis’e dikkat çekerek, “Son uzay yarışını biz kazandık, bu yenisini de kazanacağız” dedi ve Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma törenine davet etti.