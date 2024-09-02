Kim Kardashian "Türk" kelimesinden rahatsız oldu. Türkler Ermenilere soykırım yaptı demişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kim Kardashian "Türk" kelimesinden rahatsız oldu. Türkler Ermenilere soykırım yaptı demişti

Bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medyadan paylaştığı ruj fotoğrafına "Türk lokumu" yorumunu yaptı. Kim Kardashian ise Türk lokumu yorumuna yanıt olarak ünlem işareti koydu.

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia eden Kim Kardashian, o zamandan beri problematik görüşleriyle gündem oluyor.

KARDASHİAN'DAN "TÜRK LOKUMU" YORUMUNA ÜNLEMLİ CEVAP

Bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medyadan paylaştığı ruj fotoğrafına "Türk lokumu" yorumunu yaptı. Kim Kardashian ise Türk lokumu yorumuna yanıt olarak ünlem işareti koydu.

Kim Kardashian’ın Türklere olan tutumu herkes tarafından bilinirken, Kardashian’ın attığı birden fazla ünlem işareti, sosyal medya kullanıcıları tarafından “Türk Lokumu” ibaresinden rahatsızlık duyduğu şeklinde yorumlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Kim Kardashian'ın bu yanıtına tepki gösterdi.

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