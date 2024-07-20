Kim Kardashian ve Kanye West'in oğluna nadir görülen bir cilt rahatsızlığı teşhisi konuldu

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Kim Kardashian ve Kanye West'in oğluna nadir görülen bir cilt rahatsızlığı teşhisi konuldu

Eski eşi Kanye West ile iki kız ve iki erkek çocuğu olan Kim Kardashian, oğullarından birinin vitiligo adlı cilt rahatsızlığına sahip olduğunu söyledi.

Kim Kardashian, kendisi ve eski eşi Kanye West'in oğullarından birinde, cilt renginin yamalar halinde kaybolmasına neden olan nadir bir cilt rahatsızlığı olan vitiligo teşhisi konduğunu açıkladı.

Saint ve Psalm adında iki oğlu bulunan Kim, uzun süredir cilt hastalığı olan sedef hastalığıyla mücadele ettiği için oğullarından birinin de kendisinden bu hastalığı miras aldığını açıkladı.

16 Temmuz'da SHE MD adlı podcaste katılan Kim Kardashian, "[Sedef hastalığı] annemden geldi, bana geçti ve sonra onu vitiligo hastası olan oğluma farklı bir biçimde geçirdim." dedi.

VİTİLİGO NEDİR?

Vitiligo, kesin sebebi bilinmemekle birlikte deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır.

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