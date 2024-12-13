Kim Kardashian yüksek topuktan vazgeçmiyor

Kim Kardashian, moda markası Skims'in yeni mağazasının açılışı için New York’ta bir araya geldi. Ancak, geçtiğimiz günlerde sol ayağını kıran ünlü isim, yüksek topuklu ayakkabıları giymeye devam etti. Ayak bileği tedavi gerektiren bir durumdayken, açılış etkinliğinde dizüstü scooter kullanarak mekanın içinde dolaşan Kardashian, renkli ve dikkat çekici bir görünüm sergiledi.

SKİMS AÇILIŞI VE KİM KARDASHİAN’IN TARZI

Kardashian, beyaz deri bir tulumla açılışa katıldı. Derin yırtmaçlı kıyafeti, onun dikkat çeken stilini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, mini beyaz çantası ve Skims logosu taşıyan uzun pembe tırnakları da şıklığını tamamladı. Etkinlik sırasında kendini oldukça iyi hissettiği gözlemlenen Kardashian, bir yandan mağaza açılışını kutlarken, bir yandan da sosyal medyada hayranlarıyla etkileşimde bulunmayı ihmal etmedi.

Skims’in açılışı, Kardashian’ın markası için önemli bir dönüm noktasıydı. Mağazanın açılışı sırasında yüzlerce kişi etkinlik alanına akın ederken, Kim Kardashian’ın ayak bileği kırığına rağmen yüksek topuklu ayakkabılarla görünmesi sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı.

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KİM KARDASHİAN’IN SAKATLANMASI

Geçtiğimiz hafta, Kim Kardashian sosyal medya üzerinden ayak bileğini kırdığını duyurdu. Fotoğraf paylaşan ünlü, ayağını siyah bir botla sarılı şekilde gösterdiği kareyi "FML" (lanet olsun) notuyla paylaştı. Ayrıca fotoğrafın altına sinirli bir emoji de ekleyerek, tatil sezonu öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Kardashian, nasıl sakatlandığına dair bir açıklama yapmazken, iyileşme süreci hakkında da bilgi vermedi. Bu paylaşımlar, hayranları tarafından yoğun bir şekilde yorumlandı ve bazı takipçileri ünlü ismin, topuklu ayakkabılarıyla bir risk aldığını dile getirdi.

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MODA DÜNYASINDA KİM KARDASHİAN’IN ETKİSİ

Kim Kardashian, her zaman dikkat çeken stiliyle biliniyor. Skims mağazasının açılışı, bu durumu bir kez daha pekiştirdi. Marka, rahatlık ve şıklığı bir arada sunmayı hedeflerken, Kardashian’ın kişisel tercihi de moda dünyasına olan etkisini gösteriyor. Yüksek topuklu ayakkabılarla yaptığı bu cesur seçim, ünlü ismin stil anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kim Kardashian, sadece bir televizyon yıldızı değil, aynı zamanda kendi markasının sahibi ve modaya yön veren bir figür olarak dikkat çekiyor. Skims markası, kadın giyimi alanında oldukça ses getiren koleksiyonlara imza atarken, ünlü ismin kişisel tarzı da birçok kadının ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Ayak bileğini sakatlamasına rağmen moda anlayışından ödün vermeyen Kardashian, yalnızca giyimiyle değil, aynı zamanda cesur ve kararlı duruşuyla da büyük bir ilgi topluyor.

Kim Kardashian’ın mağaza açılışında sergilediği bu tavır, onun moda dünyasında güçlü bir figür olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem sağlık sorunlarıyla hem de stilini bozmadan katıldığı etkinliklerle gündem olan ünlü isim, önümüzdeki günlerde daha fazla dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor.