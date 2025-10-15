Kim Kardashian’ın markası Skims, “The Ultimate Bush” adını verdiği bir ürünle sosyal medyanın gündemine girdi. Skims’in, sahte kıllı iç çamaşırları sosyal medyada gündem oldu.

Yeni mikro tanga koleksiyonunu tanıtmak için Skims, Salı günü Instagram’da retro bir oyun programı temalı bir video paylaştı. Bazı Instagram kullanıcıları gözlerine inanamadı; biri, “Tarihinin 1 Nisan olmadığından emin olmak için Google’a baktım” yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYADAN ESPRİLİ YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bunu kim istedi???” diye sorarken, bir diğeri esprili bir şekilde, “Bunu çamaşır makinesinde mi yıkıyoruz yoksa şampuan ve saç kremi mi kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

32 dolardan satışa sunulan tangalar, Skims’in web sitesinde şu sloganla listeleniyor: “Cesur yeni sahte kıllı külotumuzla, halınızın rengi istediğiniz gibi olabilir.”

SAHTE MEME UÇLU SÜTYEN ÜRETMİŞTİ

İç çamaşırı sınırlarını zorlayan Skims’in yaklaşık iki yıl önce de sahte meme uçlu sütyen üretimi yapmıştı.