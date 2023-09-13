Kim Milyoner OImak İster’de para ödülüne enflasyon zammı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezonda para ağacını yeniledi. Yeni para ödülleri 24 Eylül Pazar akşamından itibaren geçerli olacak.

Kim Milyoner OImak İster’de para ödülüne enflasyon zammı

ATV’de ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyonluk soruyu açtıran Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı, doğru cevabı vererek büyük ödülün sahibi oldu.

Programda 1 milyon TL’lik büyük ödülün verilmesinin ardından para ağacı yenilendi.

Gazeteci Fatih Altaylı da kendi internet sitesinden "Yeni yarışmamız: Kim FİAT Egea almak ister" başlıklı yazısında büyük ödül olan 1 milyon TL'nin 36 bin dolara etmesine dikkat çekti.

İlgiyle takip edilen yarışma programında, en yüksek para ödülü artırıldı.

Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Öte yandan diğer 12 sorunun para değerleri de yükseldi.

Yeni para ödülleri 24 Eylül Pazar akşamından itibaren geçerli olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre yeni para ağacı şu şekilde olacak…

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