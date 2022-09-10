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Milyonların önünde evlenme teklif etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de uzun yıllar unutulmayacak bir evlenme teklifi gerçekleşti

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:42
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:01
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'Kim Milyoner Olmak İster' de unutulmayacak olay! Yarışmacı, telefon jokeri ile kızın babasını arayarak izin istedi, sonra evlenme teklifi etti

Milyonların önünde evlenme teklif etti
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ATV ekranlarında Kenan Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı.

Erol Yılmaz adlı yarışmacı bir soruda, sevgilisinin babasını arayarak izin istedi. Daha sonra sevgilisine evlenme teklifinde bulunan yarışmacı "evet" yanıtını almasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Erol Yılmazadlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulunarak hafızlarda yer edindi. 4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, "Hangi isimde, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, önce babasından izin isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

Evlilik teklifinin büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Damla hanımın "Evet" yanıtını vermesi stüdyoda coşkulu anlara neden oldu. 5. soruda yarışmadan çekilen Erol Yılmaz adlı yarışmacı en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı.

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pepe
10.09.2022 15:03
tv kanaları soytarı yeri oldu bu kadar lakayt olmaz rütük nederd  
 
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