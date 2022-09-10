Milyonların önünde evlenme teklif etti

ATV ekranlarında Kenan Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı.

Erol Yılmaz adlı yarışmacı bir soruda, sevgilisinin babasını arayarak izin istedi. Daha sonra sevgilisine evlenme teklifinde bulunan yarışmacı "evet" yanıtını almasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Erol Yılmazadlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulunarak hafızlarda yer edindi. 4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, "Hangi isimde, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, önce babasından izin isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

Evlilik teklifinin büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Damla hanımın "Evet" yanıtını vermesi stüdyoda coşkulu anlara neden oldu. 5. soruda yarışmadan çekilen Erol Yılmaz adlı yarışmacı en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı.