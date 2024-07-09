Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında telefon jokeriyle aranan kişi soruya nasıl cevap verdiğini açıkladı

Düzenleme: Hande Karacan
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında telefon jokeriyle aranan kişi soruya nasıl cevap verdiğini açıkladı

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Kim milyoner Olmak İster programında bir yarışmacının kullandığı telefon jokeri hakkının perde arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında katılan bir yarışmacı kendisine sorulan dünya edebiyatı sorusu karşısında joker hakkını kullanmak istedi.

Bu kapsamda Telefon jokeri hakkını kullanmak isteyen yarışmacı Furkan Külcü isimli arkadaşını aradı. 4 tane klasik eserden hangisinin yazar Samuel Beckett’e ait olduğu sorusunun Külcü’ye sorulması video kaydına alındı.

Külcü, Kenan İmirzalıoğlu kendisini aramadan önce cep telefonu ve bilgisayar düzeneğini hazır halde bekletiyordu. İmirzalıoğlu’nun kendisini araması ile bilgisayar karşısında hazır bir şekilde bekleyen Külcü, arkadaşının kendisini araması ile hızlı bir şekilde soruyu internette araştırdı.

Doğru cevabı arkadaşına veren Külcü, o anları bir arkadaşı vasıtası ile videoya alıp sosyal medyadan yayınladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun kısa zamanda sosyal medyada viral olması ile beraber kullanıcılar da kendi aralarında tartışmaya girdi.

Bir kısım kullanıcı yapılan hareketin yanlış olduğunu ve haksız bir şekilde kazanç sağladığını ifade ederken bu durumun sınavda kopya çekmekle eş değer olduğunu belirtti.

Öte yandan diğer kullanıcılar da bu durumdan elbette program yöneticilerinin haberinin olduğunu ve buna müsaade edildiğini belirtti.

Kendilerinin de yarışmaya katılması halinde aynı yolu izleyeceğini, bunun olacağını program yöneticilerinin de bildiğini kaydetti.

Gerek telefon jokerinin kamera arkasının yayınlanması gerek vatandaşların kendi aralarında tartışması sonucu söz konusu video sosyal medyada viral oldu.

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