Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru sosyal medyada gündem oldu

Tarih boyunca dilimiz, farklı kültür ve medeniyetlerin etkisiyle zenginleşmiş, birçok kelime yabancı dillerden Türkçeye girmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde, farklı dillerin yoğun etkisiyle dil yapımız daha da karmaşık bir hal almıştır. Bugün kullandığımız pek çok kelimenin kökeni farklı dillere dayanıyor.

Soru: "Efendi, temel, anahtar, liman, lahana, maydanoz" kelimeleri Türkçeye hangi dilden geçmiştir?

Bu sorunun yanıtını bulmak için her bir kelimenin kökenine bakmak gerekir:

Efendi: Osmanlı döneminde saygı ifadesi olarak kullanılan bu unvan, Türkçeye Rumcadan geçmiştir. Orijinal hali “afendis” olan kelime, zamanla “efendi” şeklinde dilimize yerleşmiştir.

Temel: Yapıların ana dayanağı anlamına gelen "temel" kelimesi de Rumca kökenlidir. Rumca “themeli” kelimesinden türemiştir ve inşaat terimleri arasında yaygın olarak kullanılır.

Anahtar: Kapıları açmak için kullanılan "anahtar" kelimesi, Rumcadan Türkçeye geçen bir diğer sözcüktür. Rumca'da “anakhtar” olarak bilinir ve dilimize uyarlanmıştır.

Liman: Gemilerin barındığı yer anlamındaki "liman" kelimesi de Rumca kökenlidir. Orijinal hali “limani” olan bu kelime, denizcilik terimlerinde sıkça rastlanır.

Lahana: Bir sebze olan “lahana” kelimesi, Rumca “lahanas” kelimesinden dilimize geçmiştir.

Maydanoz: Bir başka sebze ismi olan "maydanoz" da Rumca kökenlidir ve “maidanos” kelimesinden Türkçeye uyarlanmıştır.

Bu kelimelerin incelenmesi sonucunda, hepsinin Türkçeye Rumcadan geçtiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, sorunun doğru cevabı Rumca olacaktır.

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