Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

ATV'de yayınlanan ve yeni sezonda sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı yıllardır devam eden yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı.

Yarışmacı Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruyu doğru cevapladı. Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soru ile yarışmaya devam etti. Yarışmacı uzun süre cevap üzerine düşündü ancak son karar olarak yarışmadan çekildiğini açıkladı. Yarışmaya 500 bin TL ile veda etti.

Yarışmacının açtırdığı soru ise ekran başındakileri meraklandırdı. Yarışmada 1 milyon TL'lik soru

"Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?

A- Babam ve Oğlum

B- Susuz Yaz

C- Eşkıya

D- Hababam Sınıfı" olarak soruldu cevabın ise Susuz Yaz olduğu açıklandı.

SUSUZ YAZ BİRİNCİ SEÇİLDİ

2014 yılında Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "En İyi 100 Türk Filmi" oylamasında, Türkiye'ye uluslararası arenada ilk ödülü getiren "Susuz Yaz" birinci sırada yer almıştı.

En İyi 100 Türk Filmi oylaması sonucunda; Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği Susuz Yaz filmi birinci sırada yer almıştı. Türkiye'ye uluslararası arenada ilk ödülü getiren film olarak da tanınan Susuz Yaz, 22 bin 582 oyla birinci sırada yer almış, Hababam Sınıfı ikinci, Babam ve Oğlum ise üçüncü sırada yer bulmuştu.