Kim Milyoner Olmak İster’de böylesi görülmedi! İlk soruda elendi, stüdyoyu kırdı geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster? de yarışan yarışmacı Mehmet Salih Özaraz, ilk soruyla elendi. Özaraz'ın yanlış yanıtı sonrası söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Söyledikleriyle Oktay Kaynarca'yı hem de adeta stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen 'at'tır?" sorusuna karşı Mehmet Salih Özaraz, "A: Pençesini göstererek kükredi" diye yanıt verdi. Cevabın at değil aslanın özelliklerini taşıması nedeniyle izleyiciler duruma şoke oldu.

“BAŞA SARALIM”

Yarışmacı, yanlış cevabı sonrası elenince "Yazık ettik. Mahvolduk. Heyecana sayın Oktay Bey. O kadar da tahsilli bir insan değilim. İlkokulu zor bitirdim. Başa saralım" deyince hem stüdyoyu hem de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu.