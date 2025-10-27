Atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doktor Sümeyye Hanım'ın bilemediği soru sosyal medyada gündem oldu.

Sunucu Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Sümeyye Hanım'a, ''İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?'' sorusunu yöneltti.

Seçenekler arasında Karbon, Oksijen, Azot ve Hidrojen yer aldı.

JOKER HAKKINI KULLANARAK YANLIŞ YANIT VERDİ

Sorunun cevabını hatırlamadığını belirten genç kadın yarı yarıya joker hakkını kullandı. Doktor yarışmacı, geriye kalan ''Oksijen'' ve ''Azot'' şıkları arasında tercih yaptı.

"Azot" yanıtını veren Sümeyye Hanım, cevabın Oksijen olduğunu öğrenince ''Kendi mesleğimdi'' sözleriyle yarışmaya veda etti. Bir doktorun insan vücuduyla ilgili soruya yanlış yanıt vermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.