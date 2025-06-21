Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar. O soruyu bilemedi

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda 22 yaşındaki Sıla Sinem Korkmaz, verdiği yanıt ve yaşadığı şaşkınlıkla sosyal medyada gündem oldu.

Üniversite eğitimini tamamlayan Sıla Sinem Korkmaz, 4. soruda heyecanlandı. "33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?" sorusunu cevaplayamayan yarışmacı bu soruya '4' cevabını verdi.

Yanlış cevap sonrası yarışmacı "Bana hiç sormayın. Söyleyemem. Şu an asla yoramam kendimi. Bana matematik sormayın." sözleriyle cevap verdi. Yarışma sunucusu Oktay Kaynarca ise "Bu matematik değil artık" diyerek karşılık verdi.

Soruya yanlış cevap veren yarışmacı 5.000 TL ile Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.