Kim Milyoner Olmak İster'de, ilginç anlar yaşandı. Yarışmacıya yöneltilen ilk soru, bir atasözü üzerineydi. Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir'? Sorusuna "Bahçe hortumu" yanıtını veren Işıkal, yarışmadan elendi.

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kaynarca, "Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" şeklinde bir tepki verdi. Yarışmacı ise başarısızlığını kabul ederek, "Diyecek bir şey yok başarısızlığımı konuşmanın..." şeklinde yanıt verdi.

Bu ilginç anlar, sosyal medyada da gündem yarattı. İzleyiciler, yarışmacının cevabını hem eleştirdi hem de espri konusu yaptı.

X platformunda yapılan yorumlarda, "Oha abi ya heyecan falan tamam da hortumu nereden buldun", "İnanılmaz bir an", "Yazık kadının eşlikçisi yerine de utandım" gibi ifadeler yer aldı.