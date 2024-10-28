Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunu bilemedi! Cevabıyla Oktay Kaynarca’yı sinirlendirdi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne İstiklal Marşı'nın dizilerini bilemeyen yarışmacı Kaynarca’yı sinirlendirdi.

Genç yarışmacıya, " 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusunu soran Oktay Kaynarca’yı cevabıyla şaşkına uğrattı.

DOĞRU CEVABI DUYUNCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Cevaplarda A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü, D. Dördüncü şıkları yer aldı. Yarışmacı ‘Üçüncü’ diyerek yanlış cevabı verdi.

Oktay Kaynarca ise İstiklal Marşı'nı okudu ve doğru yanıtın 'Dördüncü' şıkkı olduğunu söyledi.

Yarışmacı doğru cevabı duyunca hayatının şokunu yaşadı. "Biraz heyecanlandım. Sağlık olsun" diyerek 5 Bin TL'yle yarışmaya veda etti.