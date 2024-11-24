Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşırtan istek! O anlar geceye damga vurdu

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Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşırtan istek! O anlar geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Mustafa isimli yarışmacının isteği yarışamaya damga vurdu. İlk soruya cevap veremeyen yarışmacının isteği sunucuyu şaşırttı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kaynarca yarışmacının o isteğini duyunca neye uğradığına şaşırdı.

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İLK SORUDA JOKER KULLANMAK İSTEDİ

"Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusu yöneltilen yarışmacı ilk soruda joker kullanmak isteyince Oktay Kaynarca hayli bir şaşırdı.

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Joker sayesinde diğer soruya geçen yarışmacıya Kaynarca, "O kadar açıktı ki neredeyse kalbi eline verecektim" ifadelerini kullandı. Yarışmacı Mustafa Bey de "Biraz panik yaptım" dedi.

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