Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çileden çıkarttı! Tepkisi geceye damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca şimdilerde ATV ekranlarında çıkan Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyor.

OKTAY KAYNARCA’NIN TEPKİSİ GECEYE DAMGA VURDU

Yarışmanın son bölümünde yarışmacının kolay soruda joker kullanınca Oktay Kaynarca'nın verdiği tepki olay oldu.

Yarışmacı "Sən olasan gülüstan" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusu için seyirci jokerini kullanmayı tercih etti. Seyirciler 'Azerbaycan' yanıtını seçti. Yine de cevabı düşünen yarışmacı Kaynarca'yı adeta çıldırttı.

SUNUCUYU SİNİRLENDİRDİ!

Yarışmacının ABD, Azerbaycan, Fransa ve Meksika şıkları arasında kaldığını gören Kaynarca, "Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der!" sözleriyle isyan etti.

Yarışmacı, "Oktay Abi sinirlenme. Ben orada şey oldum. Heyecan..." dedi. Güldüren anlar yaşandı.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Malatya’da dünyaya gelen ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun oldu. Kaynarca çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gençlik dizisi ile hafızalara kazınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Süleyman Çakır ile yıldızını parlattı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film ’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.