Kim Milyoner Olmak İster'e 'Atatürk' sorusu damga vurdu! Öğretmen yarışmacı cevabıyla hayrete düşürdü

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Atatürk sorusu sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda öğretmen yarışmacıya "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Sorunun seçeneklerinde "Mehmet", "Kemal", "Ali Rıza" ve "Mustafa" şıkları yer alıyordu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Yarışmacı, çok sayıda jokeri bulunmasına rağmen 'Kemal' ve 'Mustafa' seçenekleri arasında tereddüt yaşadığını belirtti. 'Kemal' seçeneğini işaretleyen yarışmacı bu soruyu bilemezse çok üzüleceğini ifade etti. Öğretmen yarışmacı, doğru şıkkın 'Mustafa' olduğunun açıklanmasıyla hayrete düştü.

Oktay Kaynarca ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine ilişkin hikayeyi anlatarak "Kamile, hikaye şöyle. Öğretmeni diyor ki ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun." dedi. Yarışmacı doğru cevabın "Mustafa" olduğunu öğrendiğinde “Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım” diyerek heyecanlandığını dile getirdi.