Kim Milyoner Olmak İster’e ‘Türk Elon Musk’ damga vurdu! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Her hafta ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster’e, bu hafta 'Türk Elon Musk' olarak anılan sosyal medya fenomeni Fatih Yakıcı, katıldı. Yarışmacıyı gören izleyiciler şoke oldu.

GÖREN HERKES ŞOKE OLDU

'Türk Elon Musk' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Yakıcı hayat hikayesini anlatırken, adını unuttuğunu kendisini görenlerin de 'Türk Elon Musk' olarak hitap ettiklerini söyledi.

Sosyal medyadan yorumlar geliyor bazen sanki ben kendimi benzetiyorum gibi ama öyle değil. İşimle ilgili video çekerken 'Türk Elon Musk' şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Madem insanlar benzetiyor ben de bu işin üstüne düştüm" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Yakıcı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Ancak 50 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda zorlandı. Kendisine yöneltilen soru şu şekildeydi:

5 BİN TL ÖDÜL İLE YARIŞMADAN AYRILDI

"Gary Oldman, 2017 yapımı 'En Karanlık Saat' adlı filmde kimi canlandırarak 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?"

Yarışmacı sırasıyla telefon ve yarı yarıya joker haklarını kullandı. Ancak emin olamamasına rağmen "C- Adolf Hitler" cevabını verdi. Doğru cevap "B- Winston Churchill" olarak açıklanınca, Yakıcı yarışmaya veda etti. Yarışmacı programdan 5 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.