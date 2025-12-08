ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında dün akşam ilginç anlar yaşandı. Nesrin Ulus isimli yarışmacının karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu geceye damga vurdu.

Şıklar arasında;

a- Tac Mahal

b- Pisa Kulesi

c- Valens Su Kemeri

d- Golden Gate Köprüsü

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Genç yarışmacı soruda seyirci joker hakkını kullandı. Seyirci yanıt olarak yüzde 100 "C şıkkı Valens Su Kemeri"ni işaretledi.

'SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM'

Ulus, o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi.

VERDİĞİ CEVAPLA ŞAŞIRTTI

Yarışmacı seyircinin yanıtına emin olmadığını belirtmesinin ardından soruda "C şıkkı Valens Su Kemeri" cevabını verdi. 100 bin TL'lik ödül ile geceye veda eden yarışmacının bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.